Автозак с заключенными загорелся на ходу в Крыму

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В Крыму специальный автомобиль для перевозки заключенных загорелся во время движения. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
В автомобиле под конвоем перевозили трех мужчин. Один из них был арестован за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, двое других — за кражу. Уточняется, что их везли в следственный изолятор Симферополя.
В результате возгорания у спецмашины выгорели передний и задний салоны. Согласно информации канала, никто из заключенных не пострадал. На данный момент проверяются версии о неисправности коробки передач, а также об умышленном поджоге с целью побега преступников.
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Екатерина Коршунова