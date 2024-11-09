В подвале петербургского магазина нашли человеческий скелет

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Во время ремонта магазина в Красносельском районе Санкт-Петербурга рабочие нашли человеческие останки, информирует «Известия».
Человеческие кости нашли во время демонтажа пола в помещении подвала магазина на проспекте Ветеранов — он не работает уже около года. Местные жители отмечали, что он закрылся без причины.
На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Сейчас проводится проверка и установление причины смерти погибшего, чьи останки были найдены.
Ранее тело неизвестного мужчины в Москве-реке неподалёку от Московского международного делового центра «Москва-сити». Его заметили прохожие. Оно плавало в воде примерно в пяти метрах от берега. На вид умершему мужчине около 30 лет, на нём коричневые джинсы и синяя спортивная кофта.
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На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Сейчас проводится проверка и установление причины смерти погибшего, чьи останки были найдены.
Ранее тело неизвестного мужчины в Москве-реке неподалёку от Московского международного делового центра «Москва-сити». Его заметили прохожие. Оно плавало в воде примерно в пяти метрах от берега. На вид умершему мужчине около 30 лет, на нём коричневые джинсы и синяя спортивная кофта.
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Ольга Енгалычева