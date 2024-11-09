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В подвале петербургского магазина нашли человеческий скелет

Фото: istock/ tuulimaa

Фото: istock/ tuulimaa

Во время ремонта магазина в Красносельском районе Санкт-Петербурга рабочие нашли человеческие останки, информирует «Известия».
Человеческие кости нашли во время демонтажа пола в помещении подвала магазина на проспекте Ветеранов — он не работает уже около года. Местные жители отмечали, что он закрылся без причины.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Сейчас проводится проверка и установление причины смерти погибшего, чьи останки были найдены.



Ранее тело неизвестного мужчины в Москве-реке неподалёку от Московского международного делового центра «Москва-сити». Его заметили прохожие. Оно плавало в воде примерно в пяти метрах от берега. На вид умершему мужчине около 30 лет, на нём коричневые джинсы и синяя спортивная кофта.

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В Пятигорске ввели режим ЧС после взрыва газа в жилом доме
В Пятигорске ввели режим ЧС муниципального характера после взрыва газа в ЖК
09 ноября 2024, 14:15

Фото: Telegram-канал ГУ МЧС по Ставропольскому краю

Власти Пятигорска Ставропольского края ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера после взрыва газа в местном жилом комплексе. Об этом написал глава города Дмитрий Ворошилов в своем Telegram-канале.
Жители многоквартирного дома, под присмотром сотрудников спецслужб, были допущены в квартиры для сбора необходимых вещей и документов. Уточняется, что специальная лаборатория обследует здание и оценит безопасность дальнейшего проживания в нем. Охрану имущества пострадавших жильцов обеспечат сотрудники отдела МВД по Пятигорску.

Уточняется, что для собственников организовали места временного размещения. Эксперты проведут оценку причиненного в результате аварии ущерба.

Напомним, в субботу, 9 ноября, произошел взрыв газа в в ЖК «Курортный» в Пятигорске. В результате погибла женщина, ещё три человека получили ранения.

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СК возбудил дело после взрыва газа в жилом доме в Пятигорске
СК возбудил дело после взрыва газа и пожара в доме в ЖХ «Курортный» в Пятигорске
09 ноября 2024, 13:21

Фото: iStock/Akintevs

СК возбудил уголовное дело после взрыва бытового газа в многоквартирном доме Пятигорска, передает СУСК РФ по Ставропольскому краю.
Уточняется, что дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 238 УК РФ. ЧП произошло из-за взрыва бытового газа.

Согласно информации ведомства, повреждения получили 22 квартиры. Иные подробности произошедшего устанавливаются.

Напомним, в субботу, 9 ноября, произошел взрыв газа в в ЖК «Курортный» в Пятигорске. В результате погибла женщина, ещё три человека получили ранения.

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Многодетная семья из Тверской области отравилась неизвестным веществом
09 ноября 2024, 13:21

Фото: istockphoto/ maxim4e4ek

Женщину и её троих детей из Вышнего Волочка госпитализировали из-за отравления неизвестным веществом, информирует СУ СК РФ Тверской области.
7 ноября мать женщина и трое детей почувствовали недомогание. У них появились признаки отравления, через два дня у семейства сильно повысилась температура, появилась рвота. Детей и родителей госпитализировали.

В результате отравления двухлетняя девочка умерла. Она скончалась в медицинском учреждении после резкого ухудшения самочувствия.

Предполагают, что пострадавшие отравились неизвестным веществом. Сейчас по факту инцидента проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Геленджике произошло массовое отравление, в результате которого пострадало десять человек. У всех обратившихся в больницу наблюдаются симптомы почечной и печёночной недостаточности.

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Число жертв при теракте на вокзале в Пакистане увеличилось до 24 человек
09 ноября 2024, 13:15

Фото: istockphoto/Tero Vesalainen

Количество погибших при теракте на вокзале в пакистанском городе Кветта увеличилось до 24-х. Ещё 46 человек получили ранения.
Об этом сообщает местное издание Dawn со ссылкой на данные городского управления полиции. По уточнённой информации, взрыв на станции произошёл около 8:25 по местному времени (6:25 — по московскому). Это случилось незадолго до того, как поезд Jaffer Express должен был отправиться из Кветты в Пешавар. Террорист-смертник вошёл в здание вокзала и привёл в действие взрывное устройство рядом с кассами, где всегда собирается много народу.

Комиссар полиции Кветты Хамза Шафкат отметил, что, кроме мирных граждан, погибли также сотрудники правоохранительных органов. Ответственность за теракт взяла на себя запрещённая в Пакистане военизированная группировка «Армия освобождения Белуджистана». Шафкат призвал граждан не отправляться к месту взрыва или в больницы, где размещены раненые, так как в подобных случаях всегда существует риск повторных взрывов. По его словам, город сейчас оцеплен, а любые собрания запрещены.

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В Москве двухмесячная девочка умерла после кормления молочной смесью
09 ноября 2024, 12:46

Фото: istockphoto/globalmoments

В Дмитровском районе Москвы двухмесячный младенец умер через десять минут после кормления смесью. Трагедия произошла в минувший четверг.
Мама вместе с грудной девочкой были вместе у себя дома на Карельском бульваре, сообщает телеграм-канал SHOT. Женщина покормила ребёнка молочной смесью, как обычно, затем уложила младенца в кроватку и отлучилась на кухню. Вернувшись через десять минут, она увидела бездыханное тело младенца.

В истерике мать пыталась спасти дочь, вызвала медиков и экстренные службы, но реанимационные мероприятия результата не дали. Врачи констатировали смерть двухмесячной девочки. Правоохранители начали проверку по факту трагического происшествия. Известно, что семья благополучная, в органах опеки на учёте не состоит. Родители к уголовной ответственности ранее не привлекались.

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МЧС: При взрыве газа в жилом доме в Пятигорске пострадали 22 квартиры
09 ноября 2024, 12:25

Фото: istockphoto/Leonid Ikan

В результате взрыва бытового газа и последующего пожара в девятиэтажном жилом доме в Пятигорске повреждения получили 22 квартиры в двух подъездах. Об этом сообщили в управлении МЧС по Ставропольскому краю.
В пресс-службе ведомства уточнили, что в пяти квартирах взрывом выбило двери. В остальных повреждения серьёзнее. К настоящему времени пожар в доме потушен, огонь распространялся на площади 50 квадратных метров. Из здания эвакуированы десять человек, сотрудники МЧС производят разбор обрушившихся конструкций.

Напомним, взрыв газовоздушной смеси и последующий пожар произошли в жилом доме в жилом комплексе «Курортный». В результате погибла женщина, ещё три человека получили ранения. Газ взорвался в квартире на четвёртом этаже девятиэтажного дома.

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#мчс
#пожар
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#женщина
#взрыв
#человек
#сотрудники
#дома
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В Пятигорске при пожаре после взрыва в ЖК «Курортный» погибла женщина
09 ноября 2024, 11:46

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Женщина погибла при пожаре в жилом комплексе «Курортный» в Пятигорске. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в Telegram-канале.
Согласно информации МЧС Ставрополья, при ЧП повреждены 22 квартиры в двух подъездах. В пяти из них вылетели двери, в остальных повреждения серьезнее, добавили в ведомстве.

На данный момент пожар уже потушили, площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

Напомним, в субботу, 9 ноября, произошел взрыв газа в в ЖК «Курортный» в Пятигорске. Уточняется, что еще один человек пострадал и находится в тяжелом состоянии.

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В Казахстане при жесткой посадке вертолета Ми-8 погиб человек
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#человек
#жк
#взрыв газа
#ставропольский край
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В Казахстане при жесткой посадке вертолета Ми-8 погиб человек
09 ноября 2024, 11:19

Фото: iStock/MMADIA

Вертолет Ми-8, предположительно, принадлежащий Минобороны Казахстана, совершил жесткую посадку в районе села Сарыжар Марктукского района Актюбинской области, которое находится в 60 км от границы с Россией. Об этом сообщили в МЧС республики.
Уточняется, что на борту находились 3 человека, один из которых погиб. Согласно информации ведомства, два человека пострадали, они были госпитализированы в областной центр Актобе.

В МЧС добавили, что на месте инцидента также возник пожар, который был ликвидирован прибывшими на место сотрудниками департамента по чрезвычайным ситуациям. Иные подробности в настоящее время ​не раскрываются.

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#пострадавший
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В жилом доме в Пятигорске, где произошел взрыв газа, полностью потушили пожар
09 ноября 2024, 11:03

Фото: iStock/Distortion Media

Пожар в жилом доме в Пятигорске, где произошел взрыв газа, полностью ликвидирован. Об этом сообщает ГУ МЧС по Ставропольскому краю в Telegram-канале.
Согласно информации ведомства, возгорание ликвидировали на площади в 50 «квадратов». Отмечается, что повреждения получили 9 квартир.

В субботу, 9 ноября, произошел взрыв газа в в ЖК «Курортный» в Пятигорске. Уточняется, что один человек погиб, один находится в тяжелом состоянии. Точные обстоятельства произошедшего в скором времени будут установлены.

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#взрыв газа
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