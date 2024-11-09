В Пятигорске ввели режим ЧС после взрыва газа в жилом доме

Фото: Telegram-канал ГУ МЧС по Ставропольскому краю
Власти Пятигорска Ставропольского края ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера после взрыва газа в местном жилом комплексе. Об этом написал глава города Дмитрий Ворошилов в своем Telegram-канале.
Жители многоквартирного дома, под присмотром сотрудников спецслужб, были допущены в квартиры для сбора необходимых вещей и документов. Уточняется, что специальная лаборатория обследует здание и оценит безопасность дальнейшего проживания в нем. Охрану имущества пострадавших жильцов обеспечат сотрудники отдела МВД по Пятигорску.
Уточняется, что для собственников организовали места временного размещения. Эксперты проведут оценку причиненного в результате аварии ущерба.
Напомним, в субботу, 9 ноября, произошел взрыв газа в в ЖК «Курортный» в Пятигорске. В результате погибла женщина, ещё три человека получили ранения.
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Уточняется, что для собственников организовали места временного размещения. Эксперты проведут оценку причиненного в результате аварии ущерба.
Напомним, в субботу, 9 ноября, произошел взрыв газа в в ЖК «Курортный» в Пятигорске. В результате погибла женщина, ещё три человека получили ранения.
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В жилом доме в Пятигорске, где произошел взрыв газа, полностью потушили пожар
Екатерина Коршунова