Самолет AZAL, который летел в Минеральные Воды, вернулся в Баку

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Самолет авиакомпании AZAL (Azerbaijan Airlines), который летел в Российскую Федерацию, вернулся в Азербайджан, сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на пресс-службу перевозчика.
Пресс-служба авиакомпании обратила внимание, что курс сменил лайнер, выполнявший рейс из Баку в Минеральные Воды.
Потом перевозчик добавил, что борт вернулся в аэропорт вылета после того, как пришло уведомление о закрытии воздушного пространства над Махачкалой.
Самолёт Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines, который летел из Баку в Грозный потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По информации Росавиации, после столкновения с птицами командир воздушного судна решил уходить на запасной аэродром в Актау.
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Потом перевозчик добавил, что борт вернулся в аэропорт вылета после того, как пришло уведомление о закрытии воздушного пространства над Махачкалой.
«Самолет благополучно приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев в 10:13 по местному времени (09:13 по московскому времени)», — подчёркивалось в сообщении.
Самолёт Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines, который летел из Баку в Грозный потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По информации Росавиации, после столкновения с птицами командир воздушного судна решил уходить на запасной аэродром в Актау.
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Ольга Енгалычева