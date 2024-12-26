Генерал-майор Попов опроверг версию с обстрелом рухнувшего в Актау самолета

Фото: iStock/Sergey Tinyakov
Заслуженный военный летчик России, генерал-майор в отставке Владимир Попов опроверг версию с обстрелом рухнувшего в Актау самолета из стрелкового оружия, так как в таком случае самолет был бы «изрешечен как дуршлаг».
По его словам, другая версия, о столкновении борта с украинским БПЛА, также несостоятельна, потому что тогда самолет потерпел бы крушение сразу, а не по прилету в Казахстан.
При этом Попов согласился с предположением, что отверстия в корпусе самолета могли возникнуть из-за осколков от сбитого в воздухе украинского дрона.
Читайте также:
Выживший в авиакатастрофе в Актау рассказал о храбрости стюардессы
Среди десяти опознанных тел жертв крушения в Актау числятся три гражданина РФ
В НАТО сделали заявление после крушения самолета в Актау
При этом Попов согласился с предположением, что отверстия в корпусе самолета могли возникнуть из-за осколков от сбитого в воздухе украинского дрона.
«Мы бы в этих отверстиях могли найти детальки, которые пробили самолет. Когда такое изделие рассыпается в воздухе и ударяется о самолет, то на такой скорости какие-то осколки обязательно остались бы. Это выяснит уже следствие», — пояснил генерал-майор в беседе с «Вечерней Москвой».В то же время представитель Кремля Дмитрий Песков призвал дождаться окончательных результатов расследования крушения пассажирского самолета в Актау. Как сообщают argumenti.ru, пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что до выводов следствия выстраивать какие-либо гипотезы о причинах случившегося было бы неверно.
Читайте также:
Выживший в авиакатастрофе в Актау рассказал о храбрости стюардессы
Среди десяти опознанных тел жертв крушения в Актау числятся три гражданина РФ
В НАТО сделали заявление после крушения самолета в Актау
Данил Пономарев