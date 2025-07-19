Азербайджан требует компенсаций пострадавшим при крушении борта AZAL в Актау
Азербайджан настаивает на компенсациях пострадавшим и семьям погибших в результате крушения борта «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) вблизи казахстанского города Актау.
Об этом в рамках III Шушинского Глобального медиафорума заявил президент республики Ильхам Алиев. Трагедия произошла в конце декабря на западе Казахстана. По данным авиаперевозчика, на борту были пять членов экипажа и 62 пассажира. По информации МЧС Казахстана, выжили 29 человек.
«Пусть те, кто сбил наш самолет, будут наказаны и выплатят компенсацию семьям. Семье пострадавших и раненым также должна быть выплачена компенсация за самолет AZAL», — произнес Алиев.По данным российских дипломатов, в самолете было 16 россиян. В пресс-службе Кремля сообщали, что президент России Владимир Путин принес своему азербайджанскому коллеге соболезнования в связи с тем, что трагедия произошла в воздушном пространстве РФ.