Азербайджан требует компенсаций пострадавшим при крушении борта AZAL в Актау

19 июля 2025, 20:55

Фото: istockphoto/Sergey Tinyakov

Азербайджан настаивает на компенсациях пострадавшим и семьям погибших в результате крушения борта «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) вблизи казахстанского города Актау.





Об этом в рамках III Шушинского Глобального медиафорума заявил президент республики Ильхам Алиев. Трагедия произошла в конце декабря на западе Казахстана. По данным авиаперевозчика, на борту были пять членов экипажа и 62 пассажира. По информации МЧС Казахстана, выжили 29 человек.





«Пусть те, кто сбил наш самолет, будут наказаны и выплатят компенсацию семьям. Семье пострадавших и раненым также должна быть выплачена компенсация за самолет AZAL», — произнес Алиев.

