На МКАД затруднено движение из-за ДТП
На 107-м километре внешней стороны МКАД затруднено движение из-за ДТП
Авария произошла на 107-м километре внешней стороны МКАД в столице.
Как сообщил дептранс Москвы, движение затруднено на 1,3 километра. Обстоятельства произошедшего ДТП сейчас устанавливаются.
«На 107-м километре внешней стороны МКАД произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города... Движение затруднено на 1,3 километра», — сообщили в ведомстве.Несколько дней назад на МКАД загорелся и взорвался на ходу автомобиль. В дептрансе сообщали, что инцидент произошел в районе съезда №32А. Водителям рекомендовали искать альтернативные маршруты. За день до происшествия на внешней стороне 16-го километра МКАД произошло подтопление дороги на фоне мощного ливня.