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Ландшафтный пожар в Крыму полностью ликвидировали

Фото: istockphoto/grafoto

Возгорание сухостоя на площади 40 га в Симферопольском районе Республики Крым полностью ликвидировали. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МЧС России.



Перед этим сообщалось о горении сухостоя вдоль автодороги Евпатория-Симферополь. Сотрудники ГАИ ограничили движение на участке трассы из-за сильного задымления.

«Ландшафтный пожар в Крыму полностью ликвидирован», — сообщили в МЧС.


14 июля в столичном районе Ясенево на юго-западе города женщина спаслась от пожара в собственной квартире. Пострадавшая была напугана тем, что в помещении было сильное задымление, и боялась распространения пламени. Ее госпитализировали, а пожар потушили.
Никита Кротов

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