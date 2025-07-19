Ландшафтный пожар в Крыму полностью ликвидировали

19 июля 2025, 20:36

Фото: istockphoto/grafoto

Возгорание сухостоя на площади 40 га в Симферопольском районе Республики Крым полностью ликвидировали. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МЧС России.





Перед этим сообщалось о горении сухостоя вдоль автодороги Евпатория-Симферополь. Сотрудники ГАИ ограничили движение на участке трассы из-за сильного задымления.



