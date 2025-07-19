Ландшафтный пожар в Крыму полностью ликвидировали
Возгорание сухостоя на площади 40 га в Симферопольском районе Республики Крым полностью ликвидировали. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МЧС России.
Перед этим сообщалось о горении сухостоя вдоль автодороги Евпатория-Симферополь. Сотрудники ГАИ ограничили движение на участке трассы из-за сильного задымления.
«Ландшафтный пожар в Крыму полностью ликвидирован», — сообщили в МЧС.14 июля в столичном районе Ясенево на юго-западе города женщина спаслась от пожара в собственной квартире. Пострадавшая была напугана тем, что в помещении было сильное задымление, и боялась распространения пламени. Ее госпитализировали, а пожар потушили.