Запашный рассказал о ЧП в Большом Московском цирке
Запашный: китайский акробат упал с плеч коллеги в цирке практически без причины
Китайский акробат упал при исполнении номера в Большом Московском цирке на проспекте Вернадского. Как рассказал народный артист России Эдгард Запашный, падение было странным.
Он добавил, что пострадавшему вызвали скорую помощь. По мнению Запашного, у артиста могло случиться головокружение.
«Во время исполнения номера китайских акробатов на велосипедах произошло странное падение – практически без причины один из артистов упал с плеч другого…» — поделился Запашный.Он подчеркнул, что сейчас артиста везут в больницу. Всемирный фестиваль циркового искусства «Идол-2025» открылся в четверг на манеже Большого Московского цирка. В нем участвовали 15 стран, включая Китай.