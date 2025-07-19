Запашный рассказал о ЧП в Большом Московском цирке

19 июля 2025, 18:16

Запашный: китайский акробат упал с плеч коллеги в цирке практически без причины

Эдгард Запашный (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Китайский акробат упал при исполнении номера в Большом Московском цирке на проспекте Вернадского. Как рассказал народный артист России Эдгард Запашный, падение было странным.





Он добавил, что пострадавшему вызвали скорую помощь. По мнению Запашного, у артиста могло случиться головокружение.





«Во время исполнения номера китайских акробатов на велосипедах произошло странное падение – практически без причины один из артистов упал с плеч другого…» — поделился Запашный.

