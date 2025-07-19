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Запашный рассказал о ЧП в Большом Московском цирке

Запашный: китайский акробат упал с плеч коллеги в цирке практически без причины
Эдгард Запашный (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Китайский акробат упал при исполнении номера в Большом Московском цирке на проспекте Вернадского. Как рассказал народный артист России Эдгард Запашный, падение было странным.



Он добавил, что пострадавшему вызвали скорую помощь. По мнению Запашного, у артиста могло случиться головокружение.

«Во время исполнения номера китайских акробатов на велосипедах произошло странное падение – практически без причины один из артистов упал с плеч другого…» — поделился Запашный.
Он подчеркнул, что сейчас артиста везут в больницу. Всемирный фестиваль циркового искусства «Идол-2025» открылся в четверг на манеже Большого Московского цирка. В нем участвовали 15 стран, включая Китай.
Никита Кротов

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