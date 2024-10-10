Школьник выстрелил в лицо однокласснице из пневматики в Новом Уренгое

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Девочка получила пулю из пневматики от своего одноклассника в Новом Уренгое. Как пишет Telegram-канал Mash, ребенок, к счастью, отделался ссадиной на щеке. Руководство школы проигнорировало, что у подростка на уроках было оружие.
По данным журналистов, в минувшую пятницу в учебном заведении были выстрелы, но никого не наказали. По словам одноклассников стрелявшего, тот купил пистолет в даркнете. Сначала носил его в барсетке, а затем решил похвастаться, нечаянно нажав на спусковой крючок. Барсетка не спасла от пули, которая отскочила от пола в щеку девочке. Отправлять ее в больницу не потребовалось.
Следком возбудил дело по факту инцидента на охранное предприятие и руководство школы. Дело на контроле главы города.
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Никита Кротов