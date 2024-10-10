В Подмосковье тренер по армрестлингу на протяжении пяти лет совращал школьниц

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В подмосковной Шатуре задержали тренера по армрестлингу за совращение девочек-подростков. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.
По данным издания, уже шесть девочек в возрасте от 14 до 17 лет дали показания против тренера. Уточняется, что мужчина совращал несовершеннолетних учениц на протяжении пяти лет. Нашелся даже свидетель этого преступления.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Сам подозреваемый давать показания отказался. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. При этом из секции по армрестлингу его уже уволили.
Ранее сообщалось, что кандидат в депутаты из Ивановской области Кирилл Жильцов совратил трёх девочек в социальных сетях. Оказалось, что 38-летний политик зарегистрировался в социальных сетях под именем Михаил Иванов. В период с декабря 2020 по март 2021 года он совращал трех девочек 16 и 17 лет непристойными сообщениями.
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В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Сам подозреваемый давать показания отказался. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. При этом из секции по армрестлингу его уже уволили.
Ранее сообщалось, что кандидат в депутаты из Ивановской области Кирилл Жильцов совратил трёх девочек в социальных сетях. Оказалось, что 38-летний политик зарегистрировался в социальных сетях под именем Михаил Иванов. В период с декабря 2020 по март 2021 года он совращал трех девочек 16 и 17 лет непристойными сообщениями.
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Элина Позднякова