Азербайджанская свадьба закончилась трагедией: что произошло с 20-летней невестой, которую искали больше месяца

Фото: istockphoto /Bojan Jeremic
20-летняя Гульнара Велиева и 36-летний Самир Габибов связали себя узами брака. Согласно азербайджанским обычаям, за союз поручились родители обеих сторон. Однако всего через неделю молодая невеста бесследно исчезла. О том, что произошло в семье молодоженов расскажет «Радио 1».
Молодая азербайджанская семья
В соответствии с азербайджанскими обычаями, молодожены не жили вместе до свадьбы и практически не общались наедине. Все вопросы, касающиеся свадьбы, решали их родители. По словам подруг, Гульнара желала замужества, но была не в восторге от своего избранника. Мужчина был значительно старше, отличался строгими принципами и был весьма вспыльчив. Например, он не позволял молодой супруге находиться в компании подруг, общаться разрешалось лишь с матерью. Также интернет-общение было строго ограничено.
Всего за короткий срок совместной жизни Самир заставил Гульнару удалить свою страницу в социальных сетях. В результате постоянной ревности и запретов, девушка стала вести замкнутый образ жизни.
Пропажа 20-летней дочери
Через неделю после свадьбы 20-летняя Гульнара пропала. В последний раз она говорила с матерью по телефону накануне вечером. Молодой муж заверял, что утром Гульнара вышла из дома на прием к врачу, но так и не вернулась. Уже на следующий день родители девушки обратились в полицию с заявлением. К поискам также подключились волонтеры и неравнодушные местные жители.
Кем оказался Сабир
Фото: istockphoto /FOTOKITA
Первым под подозрение попал Самир Габибов, так как именно он был последним, кто видел жену. Странным было то, по какой причине девушка вдруг пошла утром к врачу, хотя должна была отправиться в университет. Во время допроса полицейские заметили, что Габибов не проявляет особой тревоги из-за исчезновения своей возлюбленной. После того как девушка не вернулась домой, он не начал поиски и не проявил беспокойства.
В дальнейшем насторожило то, что Габибов не участвовал в поисках супруги и вел себя крайне безразлично. В ходе обыска следователи обнаружили оба паспорта Валиевой: российский и заграничный. О Самире Габибове известно очень мало. Удивительно, но даже его родители толком не знали, каким образом он зарабатывает на жизнь. Знакомые мужчины отмечали, что некоторое время он трудился в петербургском порту.
Габибов старался избегать лишнего внимания: у него не было близких друзей, а в социальных сетях он использовал закрытый профиль с псевдонимом. Словом, знакомые упоминали, что перед этим он уже был в браке и у него есть маленький ребенок.
Тело молодой супруги
Фото: istockphoto /Synthetic-Exposition
Более месяца девушку искали полиция, волонтеры и родственники. 26 мая следствие получило первые улики, которые привели к задержанию главного подозреваемого. Им оказался Самир Габибов. На следующий день после ареста мужчина указал место, где спрятано тело его молодой супруги. Вечером 21 апреля 2016 года Гульнара находилась дома одна. Самир вернулся около двух часов ночи в нетрезвом состоянии. Когда он пришёл, то заметил на телефоне жены мессенджер.
Накануне пара ссорилась, поскольку мужчина не хотел, чтобы его жена общалась в социальных сетях. Гульнара удалила приложение, но позднее вновь его установила, что вызвало гнев Сабира. На судебном заседании он пытался убедить всех, что она была неверной и переписывалась с другими мужчинами. По его словам, именно увиденные сообщения вызвали его ярость.
Габибов поддался эмоциям и начал избивать молодую жену. Когда он успокоился, то осознал, что она погибла. Попытавшись скрыть преступление, он вывез тело в лес за город и тщательно его спрятал. Судмедэксперты зафиксировали множество травм, что свидетельствовало о длительном избиении девушки.
Гособвинитель попросил для душегуба четырнадцать лет колонии строгого режима, а адвокат Самира рассчитывал на восемь. В итоге суд приговорил Габибова к девяти годам, а также обязал выплатить пять миллионов рублей в пользу семьи погибшей. Сабир выразил свое раскаяние перед близкими девушки, а также выразил надежду на смягчение приговора, ссылаясь на то, что у него остался малолетний ребенок от первого брака.
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