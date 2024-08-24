Торчащие из воды сапожки: найдена девочка из Алтая, не вернувшаяся из школы семь лет назад

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В марте 2014 года десятилетняя Ксения Бокова из Новоалтайска возвращалась домой из школы в компании подруги. Их пути разошлись и девочки пошли разными дорогами. Навстречу Ксюше направлялся её отец, однако он так и не дождался встречи с дочерью. Найти девочку удалось лишь спустя семь лет. О том, что произошло со школьницей расскажет редакция «Радио 1».
Пропажа десятилетней Ксении Боковой
Девочка пропала весной 2014 года. Как обычно, встретить ребенка из школы собирался ее отец. Он вышел на ту же дорогу, по которой его дочь всегда возвращалась домой, однако так и не дождался ее. Вскоре мобильный девочки оказался отключен.
Для поисков Ксюши была организована масштабная операция с участием волонтёров и дронов. На третий день в реке, неподалёку от моста, где её видели в последний раз, нашли рюкзак девочки и телефон.
До дома школьница не дошла всего 200 метров. Полицейские предположили, что она могла утонуть. Родители с этой версией не согласились, утверждая, что Ксюша — разумная девочка и не стала бы лезть в ледяную воду.
Специалисты по подводным поискам тщательно осмотрели территорию реки Малая Черемшанка, но никаких улик не обнаружили.
В числе ключевых версий, рассматриваемых следственными органами, была версия о похищении с убийством, однако не было найдено ни улик, ни свидетельских показаний. Сотрудники правоохранительных органов изучили записи с камер видеонаблюдения, на которых зафиксирован маршрут Ксюши Боковой.
Никаких подозрительных лиц рядом с ней обнаружено не было.
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Версии ясновидящих
Убитые горем, но не теряющие надежду найти дочь, мать и отец Ксюши обратились за помощью к экстрасенсам. Мнения эзотериков разошлись: одни уверяли, что Ксюша жива, в то время как другие утверждали, что она была похищена и, вероятнее всего, погибла.
Ксюшу Бокову нашли через 7 лет
9 августа 2021 года местный житель, который выгуливал свою собаку, заметил детские резиновые сапожки, торчащие из воды. Приехавшие на место полицейские и криминалисты нашли в реке останки ребенка.
Они были расположены недалеко от моста, вблизи того места, где девочка пропала. С целью идентификации останков была назначена ДНК-экспертиза, на которой уже успели побывать родители пропавшей. Результаты экспертизы подтвердили, что найденные скелетированные останки принадлежат Ксении Боковой.
Ребенка, вероятно, затянуло в ил, а останки всплыли на поверхность только спустя семь лет. Признаки насильственной смерти обнаружены не были. Тем не менее, установить точную причину смерти не удалось из-за длительного времени, прошедшего с момента трагедии.
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Анастасия Хохлова