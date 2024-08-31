Все лицо было в скотче: что боец «Вагнера» сделал с падчерицей и женой, детали убийства под Чусовым

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В Пермском крае вернувшийся после службы в зоне СВО мужчина подозревается в убийстве молодой женщины и её ребенка. Два года назад Андрея Бучина уже судили за преступления, связанные с грабежом, изнасилованием и убийством местной медсестры, однако после этого он подписал контракт с ЧВК «Вагнер», провёл несколько месяцев на фронте и вернулся домой. О том, что известно о двойном убийстве в Чусовом и подозреваемом расскажет редакция «Радио 1».
В Чусовом нашли тела женщины и ребенка
Тела с признаками насильственной смерти были найдены вечером 29 августа в квартире в Чусовом. Убитыми оказались женщина 1996 года рождения и её семилетняя дочь. У убитой девочки все лицо было замотано скотчем, она была задушена. Женщина была жестоко избита перед смертью, накрыта одеялом.
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Что известно о подозреваемом
Причастным к преступлению оказался сожитель убитой Андрей Бучин 1996 года рождения.
В возрасте 21 года он уже имел судимость за грабеж с применением насилия и провел год и семь месяцев в колонии за задолженность по алиментам, имея троих детей от разных женщин. После освобождения он совершил изнасилование и убийство медсестры. Жертвой стала 23-летняя Татьяна Рекутина, которая пропала в конце августа 2022 года после визита в клуб. Два дня спустя ее тело было найдено на окраине города, прикрытое ветками, рядом находился окровавленный камень. У Рекутиной остался годовалый сын.
Выяснилось, что женщина встретила Бучина ранним утром и попросила помочь найти остановку, оба были в состоянии алкогольного опьянения. Психиатрическая экспертная комиссия признала задержанного Бучина вменяемым, и суд назначил ему 20 лет строгого режима, однако Бучин заключил контракт с ЧВК «Вагнер» и отправился в зону проведения СВО.
Знакомство с будущим убийцей
Ранее ставшая жертвой Бучина Екатерина рассказывала, что познакомилась с ним еще когда он отбывал наказание в колонии за грабеж. В 2019 году женщина переехала к своему избраннику, они вступили в брак, но спустя три года Бучин совершил насилие и убийство местной медсестры. После этого Екатерина развелась с ним, но они продолжали общаться.
В сентябре 2023 года пара вновь решила узаконить отношения, так как у них родился сын.
Знакомые пары недоумевали, зачем молодые продолжают отношения, так как Екатерина якобы постоянно желала мужчине смерти, ненавидела его.
Мотив убийства 28-летней женщины и ее дочери
Убийца женщины и ее семилетней дочери мог расправиться с ними из ревности. Таким мнением с РЕН ТВ поделилась соседка погибших.
«Все нормально было, но последние несколько дней злоумышленник ругался с погибшей женщиной и угрожал ей, так как заподозрил ее в измене», — рассказала женщина.В момент убийства в квартире также находился общий сын Бучина и Екатерины. Его мужчина пожалел и лишать жизни не стал.
Фото: istockphoto / Daniil Dubov
Заявления «Вагнер» и задержание Бучина
Артем Бучин, подозреваемый в убийстве своей партнерши и её дочери, не был членом ЧВК «Вагнер», утверждается в телеграм-канале «Разгрузка Вагнера». В организации уточнили, что набор в ряды прекратился до того, как задержанный мог подписать контракт.
Однако эту информацию еще предстоит уточнить следствию. В настоящее время Бучин задержан, в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.
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Анастасия Хохлова