Убийства заказывали в мэрии: Чем известна ОПГ «Турбазовские» и почему их лидер просит УДО

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90-е годы оставили неизгладимый след в истории России. Десятки преступных группировок орудовали по всей стране, беспрепятственно совершая убийства, грабежи и осуществляя мошеннические схемы. Некоторые фигуранты этих уголовных дел давно находятся в местах лишения свободы, но есть и те, кому пока что удаётся избежать наказания.
В 2014 году за решётку угодил лидер крупной челябинской ОПГ «Турбазовские» Сергей Чащин. Преступник получил 13 лет колонии, однако сегодня он настоятельно требует выпустить его на свободу досрочно.
Как появились «турбазовские», что привело их в Москву и как правительство заказывало у преступников убийства расскажет редакция «Радио 1».
Как сформировалась ОПГ «Турбазовские»
В 1990-х годах в челябинском городе Миасс Олег Георгица, который считается основателем банды, собрал вокруг себя молодых спортсменов, которые хотели добиться успеха лёгким путём.
Георгицу помнят как жёсткого главаря: он установил в банде строгий запрет на алкоголь и курение, а собрать своих головорезов он мог по щелчку пальцев — за каких-то 20 минут.
Первоначально банда занималась рэкетом, собирая дань с местных предпринимателей. Название «Турбазовские» появилось из-за особого интереса бандитов к земельным участкам, базам отдыха и прочим подобным объектам недвижимости, а также потому, что первоначальными местами сбора бандитов были турбазы «Ильменская» и «Тургояк».
Сперва преступники действовали только на территории Челябинской области, однако вскоре их влияние распространилось на всю Россию.
Сергей Чащин становится главой «Турбазовских»
В 1998 году неизвестные застрелили Георгицу в подъезде его дома. После смерти главаря группировка разделилась на несколько отдельных кланов, однако большая часть власти осталась в руках у Сергея Чащина, который при жизни Георгицы выполнял роль начальника «контрразведки» и отличался особой жестокостью.
«Турбазовские» и «Балашихинские»
Один из бывших подручных Георгицы Дмитрий Завьялов перебрался в Москву, где примкнул к банде «балашихинских», заняв в ОПГ высокое положение. «Балашихинские», в свою очередь, считались частью ОПГ «Курганские», которую возглавлял Дмитрий Лесняков по кличке Лес из клана Деда Хасана. В итоге и «турбазовские», поддерживавшие связи с «балашихинскими», стали частью «курганского» объединения.
Так челябинская группировка начала работать по заказам из столицы.
Крупные дела «Турбазовских»
В 2005 году в подъезде был застрелен уважаемый челябинский бизнесмен Андрей Падучин, который являлся генеральным директором ПО «Трек». Три года спустя в городе бесследно исчез владелец фирмы «Надежда» Павел Сидоров. Его труп, залитый хлоркой, следователи искали на протяжении долгого времени. После смерти Сидорова его компания обанкротилась.
По данным правоохранительных органов, боевики «турбазовской» банды в период с 1999 по 2011 год совершили более 40 тяжких и особо тяжких преступлений с использованием огнестрельного оружия на территории Москвы, Московской, Ростовской и Челябинской областей, а также Краснодарского края.
За одно убийство головорезы получали по несколько миллионов рублей.
Задержания «турбазовских»
Следователи начали активную охоту за членами ОПГ в 2012 году. Первые двое задержанных дали показания против Сергея Чащина и Виктора Ардабьевского, который в то время являлся главой мэрии Миасса и являлся заказчиком двух вышеописанных убийств.
Чащин был арестован, он также указал на Ардабьевского. Чиновника задерживал спецназ ФСБ. Его внедорожник остановили посреди лесной дороги, а самого заказчика убийств насильно выволокли из автомобиля на асфальт.
Суд над лидером «Турбазовских»
Чащин решил сотрудничать со следствием и дал признательные показания по всем инкриминируемым ему преступлениям. Дело главаря ОПГ слушалось в Челябинском областном суде. В результате, суд постановил признать его виновным в бандитизме, руководстве ОПГ, убийстве, покушении и незаконном хранении оружия. Он получил 13 лет колонии строгого режима, часть которого ему, впоследствии, заменили исправительными работами.
Чащин неоднократно ходатайствовал об условно-досрочном освобождении, однако суд продолжает отказывать бывшему влиятельному преступнику.
Что стало с остальными членами «Турбазовских»
Доподлинно неизвестно, все ли участники кровавой группировки были схвачены и осуждены. Однако все те, до кого смогла дотянуться рука правосудия, получили длительные сроки лишения свободы, включая пожизненные.
Убийца-чиновник Ардабьевский скончался в «Матросской тишине», не дождавшись решения суда.
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