Жители села в Саратовской области требуют выселить цыган из-за ДТП

02 июля 2025, 11:05

В селе Подлесном цыгане сбили на машине подростка, жители требуют их выселить

Фото: iStock/Nneirda

Жители села Подлесного Саратовской области вышли на улицы и требуют выселить цыган, так как представители этой этнической группы остались безнаказанными после совершения двух ДТП, сообщает издание 164.RU.