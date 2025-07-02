Жители села в Саратовской области требуют выселить цыган из-за ДТП
Жители села Подлесного Саратовской области вышли на улицы и требуют выселить цыган, так как представители этой этнической группы остались безнаказанными после совершения двух ДТП, сообщает издание 164.RU.
Так, под колёсами машины Lada Vesta, принадлежавшей цыганам, погиб 15-летний подросток. Парень ехал на мопеде, когда его сбил автомобиль на большой скорости. По словам местных жителей, виновник аварии не понёс наказание, а матери погибшего парня назначили штраф, так как её сын ездил без прав.
Также известно, что это не первый инцидент: цыгане сбили девочку в прошлом году в соседнем селе, и тоже избежали ответственности.
После того как жители села устроили протест, цыгане сами уехали, боясь расправы.
Позже полиция в отношении виновника смертельного ДТП возбудили уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Читайте также: