В Италии туристы занялись сексом на глазах у семей с детьми

02 июля 2025, 09:49

В Италии туристы занялись сексом и получили штраф

Фото: iStock/Balate Dorin

Двое туристов, отдыхавших на острове Пескатори (Италия), занялись сексом на глазах у отдыхающих, в том числе семей с детьми. Полиция им выписала штраф. Об этом сообщает итальянская газета La Stampa.