В Италии туристы занялись сексом на глазах у семей с детьми
Двое туристов, отдыхавших на острове Пескатори (Италия), занялись сексом на глазах у отдыхающих, в том числе семей с детьми. Полиция им выписала штраф. Об этом сообщает итальянская газета La Stampa.
Уточняется, что пара приехала из города Алессандрии. Туристы уединились в кустарнике, однако то, чем они занимались, видели люди с многочисленных лодок, проплывающих мимо пары. В итоге поступила жалоба в правоохранительные органы. При виде полицейских влюблённые попытались скрыться среди других туристов, но были опознаны.
Нарушителям придётся заплатить штраф в размере 10 тыс. евро (925,4 тыс. рублей). При этом, если они этого не сделают в течение 60 дней, то штраф может увеличиться до 30 тыс. евро (2,7 млн рублей).
Ранее сообщалось, что на Тайване родители пригласили в школу двух стриптизёрш для 15-летнего сына.
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