«Азимут» выплатит 100 тысяч рублей пассажирам загоревшегося в Анталье самолёта

Фото: iStock/Kesu01
Российская авиакомпания «Азимут» выплатит предварительные 100 тысяч рублей пассажирам самолета Sukhoi Superjet 100, который загорелся во время посадки в аэропорту турецкой Антальи. Об этом сообщается в заявлении на официальном сайте компании.
Ранее сообщалось, что российский самолёт, следовавший по маршруту Сочи – Анталья, совершил аварийную посадку в аэропорту турецкого города. Уже после приземления обнаружилось возгорание в двигателе. Было принято решение эвакуировать пассажиров с помощью надувного трапа. Они собираются подавать коллективный иск в суд на перевозчика.
В компании подчеркнули, что в счёт возмещения потерь всем пассажирам выплатят 100 тысяч рублей.
Позднее стало известно, что другое воздушное судно того же перевозчика совершило аварийную посадку в Красноярске.
Читайте также:
Российский Superjet 100 с пассажирами на борту загорелся в турецкой Анталье: что известно, причины пожара, жертвы
Второй за сутки Superjet 100 «Азимута» совершил аварийную посадку
Пилоты загоревшегося в Анталье Superjet 100 ждут новых допросов
В компании подчеркнули, что в счёт возмещения потерь всем пассажирам выплатят 100 тысяч рублей.
Позднее стало известно, что другое воздушное судно того же перевозчика совершило аварийную посадку в Красноярске.
Читайте также:
Российский Superjet 100 с пассажирами на борту загорелся в турецкой Анталье: что известно, причины пожара, жертвы
Второй за сутки Superjet 100 «Азимута» совершил аварийную посадку
Пилоты загоревшегося в Анталье Superjet 100 ждут новых допросов
Анастасия Чинкова