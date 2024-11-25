Пилоты загоревшегося в Анталье Superjet 100 ждут новых допросов

Фото: iStock/SOMATUSCANI
Пилоты загоревшегося в Анталье самолёта Sukhoi Superjet 100 ждут дополнительных допросов представителей различных ведомств. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Как сообщил в беседе с журналистами командир-стажёр Андрей Прядкин, в скором времени экипаж рейса будут допрашивать представители авиационной службы. Сейчас все пилоты чувствуют себя хорошо.
Напомним, что вечером 24 ноября самолёт Sukhoi Superjet 100 российской авиакомпании «Азимут» совершил жёсткую посадку в аэропорту турецкой Антальи. При посадке у самолёта загорелся один из двигателей, что заметили уже после полной остановки на полосе.
Пассажиров оперативно эвакуировали в помощью надувных трапов. Они заявили, что подадут коллективный иск к перевозчику.
Читайте также:
Главы «Яковлева» и «Туполева» покидают свои посты
Пассажирам загоревшегося в Анталье самолета выдали багаж через восемь часов
Пилот загоревшегося в Турции самолета Superjet 100 прокомментировал ЧП
Напомним, что вечером 24 ноября самолёт Sukhoi Superjet 100 российской авиакомпании «Азимут» совершил жёсткую посадку в аэропорту турецкой Антальи. При посадке у самолёта загорелся один из двигателей, что заметили уже после полной остановки на полосе.
Пассажиров оперативно эвакуировали в помощью надувных трапов. Они заявили, что подадут коллективный иск к перевозчику.
Читайте также:
Главы «Яковлева» и «Туполева» покидают свои посты
Пассажирам загоревшегося в Анталье самолета выдали багаж через восемь часов
Пилот загоревшегося в Турции самолета Superjet 100 прокомментировал ЧП
Анастасия Чинкова