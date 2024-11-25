Второй за сутки Superjet 100 «Азимута» совершил аварийную посадку

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Ещё один самолёт Sukhoi Superjet 100 российской авиакомпании «Азимут» совершил аварийную посадку в Красноярске. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Ранее в этот день другой самолёт того же перевозчика совершил аварийную посадку в аэропорту Антальи, в ходе которой у него загорелся двигатель. Пассажиров эвакуировали по надувным трапам, они намерены подавать коллективный иск в суд на «Азимут».
Отмечается, что второй инцидент произошёл утром 24 ноября. Пилоты самолёта, следовавшего по маршруту Минеральные воды – Уфа – Красноярск, подали сигнал об аварийной посадки. Причиной стала неисправность гидравлической системы передней стойки шасси.
Лайнер приземлился в Красноярске в 11:45 по местному времени. В результате аварийной посадки никто не пострадал.
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Отмечается, что второй инцидент произошёл утром 24 ноября. Пилоты самолёта, следовавшего по маршруту Минеральные воды – Уфа – Красноярск, подали сигнал об аварийной посадки. Причиной стала неисправность гидравлической системы передней стойки шасси.
Лайнер приземлился в Красноярске в 11:45 по местному времени. В результате аварийной посадки никто не пострадал.
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Анастасия Чинкова