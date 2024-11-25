Российский Superjet 100 с пассажирами на борту загорелся в турецкой Анталье: что известно, причины пожара, жертвы

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
В аэропорту Антальи (Турция), во время посадки загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут», который выполнял рейс из Сочи. Пожар ликвидировали, пострадавших нет. Подробности случившегося читайте в материале «Радио 1».
Пожар случился в аэропорту
Самолет с регистрационным номером RA-89085, выпущенный в 2017 году, выполнял рейс A45051 и приземлялся в воскресенье вечером при неблагоприятных погодных условиях. Согласно данным авиаперевозчика, Superjet загорелся после жесткой посадки, вызванной сдвигом ветра. Приземление происходило в сложных погодных условиях, в Анталье было объявлено оранжевое предупреждение из-за продолжающихся дождей. Как сообщает авиационный портал HavaSosyalMedya пожар возник в одном из двигателей во время посадки, возгорание было обнаружено после остановки на взлетно-посадочной полосе.
Все пассажиры живы
Фото:РИА Новости/Виталий Тимкив
Эвакуация пассажиров и экипажа проводилась по надувным трапам. На борту авиалайнера находилось 79 пассажиров и 4 члена экипажа. Все граждане целы и доставлены в здание аэровокзала. Lenta.ru пишет, что одна из пассажирок самолета рассказала о произошедшем. Командир воздушного судна перед эвакуацией успокоил пассажиров и эвакуация проходила быстро и без паники.
По факту возгорания самолета начато расследование
Представители Росавиации и российские дипломаты активно сотрудничают с турецкими властями для расследования инцидента. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что дипломаты сразу же отправились на место происшествия и поддерживают связь с турецкими властями.
Турецкие правоохранительные органы начали допрос пилотов Superjet 100. В ближайшее время они также планируют допросить диспетчеров, которые предоставляли данные о погодных условиях.
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Загоревшийся самолет ранее получал повреждения
Ранее этот же самолет получал повреждения и совершал вынужденную посадку. 16 октября он выполнял рейс из Минеральных Вод в город Иваново. При полете экипаж доложил о низком уровне жидкости в первой гидросистеме, было принято решение о вынужденной посадке во Внуково. Во время приземления из-под самолета летели искры. При послеполетном осмотре было установлено, что у воздушного судна имелась утечка гидравлической жидкости и образовалась дыра в створке шасси.
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Елена Генералова