«Азмазный король» умер во время операции по увеличению пениса

25 февраля 2026, 20:06

Во Франции хирурги получили условные сроки за смерть миллиардера

Фото: istockphoto/faustasyan

Во Франции двух пластических хирургов приговорили к условным срокам и пожизненно запретили им заниматься медициной после смерти бельгийского предпринимателя Эхуда Ари Ланиадо. Об этом пишет Daily Mail.