«Азмазный король» умер во время операции по увеличению пениса
Во Франции двух пластических хирургов приговорили к условным срокам и пожизненно запретили им заниматься медициной после смерти бельгийского предпринимателя Эхуда Ари Ланиадо. Об этом пишет Daily Mail.
Трагедия произошла в парижской клинике во время процедуры по увеличению мужского полового органа. По данным следствия, 65-летний миллиардер умер от сердечного приступа в момент введения филлера. Следователи также установили, что медики (одному из них на момент вынесения приговора было за 70) работали с просроченными лицензиями, а само учреждение неоднократно фигурировало в проверках из‑за грубых санитарных и профессиональных нарушений.
Ланиадо прошел путь от массажиста в израильском отеле до одного из самых известных торговцев драгоценными камнями в мире. Его состояние оценивали примерно в 4,5 млрд долларов. Карьеру он начинал в Центральноафриканской Республике, где скупал алмазы у местных старателей, работавших кустарным способом. Позже он основал Omega Diamonds и получил репутацию человека, способного мгновенно определять ценность камней.
Несмотря на успех и деньги, предприниматель, по словам окружения, тяжело переживал из‑за комплексов, связанных с внешностью — особенно из‑за невысокого роста. Он регулярно прибегал к косметическим операциям, тратя на них десятки тысяч евро. Увлечение бодибилдингом и использование запрещенных препаратов, как отмечают источники, могли подорвать здоровье и в сочетании с врачебной ошибкой привести к смерти.
Одна из самых громких сделок Ланиадо состоялась в 2015 году, когда он продал редкий бриллиант «Голубая луна» за рекордные 48,4 млн долларов. При этом, по данным СМИ, личная жизнь миллиардера оставалась непростой. Незадолго до трагедии дети отказались с ним встречаться, а после его гибели семья ограничилась коротким формальным заявлением.
