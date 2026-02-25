Мужчина вернулся домой из тюрьмы и изнасиловал спящую дочь-подростка
В Бразилии задержали местного жителя, подозреваемого в изнасиловании собственной несовершеннолетней дочери. Об этом пишет газета Metropoles.
По данным полиции, инцидент произошел 20 февраля в городе Сан-Симау штата Гояс. Мужчина, только освободившись из тюрьмы, вернулся домой и напал на спящую девочку. Он прикасался к ее интимным местам и совершал сексуальное насилие.
Жертва также рассказала о неоднократных побоях и угрозах со стороны отца. Как выяснили следователи, бразилец ревновал дочь, ограничивал ее общение, следил за ней и преследовал.
Вскоре подозреваемого, личность которого не разглашается, арестовали. Сейчас он остается под стражей. Расследование продолжается.
