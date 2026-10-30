Бабушка бросилась в море спасать внучку и утонула на глазах у семьи
69-летняя бабушка утонула, пытаясь спасти свою 10-летнюю внучку, купавшуюся в море в Испании. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Трагедия произошла около часа дня на пляже Кавальерия на острове Менорка. Там семья из Великобритании проводила последние часы отпуска. Девочку на надувном матрасе начало уносить от берега в сторону скалистой бухты, после чего матрас перевернулся из-за сильного течения и порывов северного ветра. На помощь ребенку бросились мать, бабушка и дедушка.
Пытаясь спасти внучку, пожилая женщина ушла под воду на глазах у родственников. Ее муж вытащил тело на берег, но прибывшие на место медики смогли лишь констатировать смерть. Саму девочку и ее мать, у которых случился приступ паники, спасли другие отдыхающие с помощью веревок, а дедушку госпитализировали с порезами, полученными при спасении.
В полиции отметили, что этот пляж известен сильными ветрами и течениями, опасными для отдыхающих. Сейчас офицеры расследуют инцидент, но рассматривают его как несчастный случай.
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