Бабушка бросилась в море спасать внучку и утонула на глазах у семьи

30 октября 2026, 19:09

Британская туристка утонула при попытке спасти внучку на пляже в Испании

Фото: iStock/Anton_Sokolov

69-летняя бабушка утонула, пытаясь спасти свою 10-летнюю внучку, купавшуюся в море в Испании. Об этом сообщает издание Daily Mail.