Женщина заблудилась и переночевала в лесу в минусовую температуру
В Омской области сотрудники полиции и добровольцы спасли 44-летнюю жительницу деревни, которая провела ночь в лесу при минусовой температуре. Об этом сообщили в региональном УМВД.
Вечером родственники женщины обратились в правоохранительные органы с заявлением об её исчезновении. Они уточнили, что пропавшая нуждается в постоянной медицинской помощи. К поискам подключились сотрудники отдела полиции, участковые, инспекторы ДПС и волонтеры.
Территорию поисков — деревню, поля и лесной массив — разделили на секторы и обследовали одновременно. Полицейские опрашивали местных жителей, а автоинспекторы останавливали водителей на дорогах.
Ночью температура опустилась ниже нуля, дул сильный ветер. По предположению родных, женщина оделась легко и могла выйти без обуви, поэтому поиски не прекращались и в темноте.
Под утро пешая группа во главе с участковым обнаружила пропавшую в лесу. Она лежала на земле с признаками сильного переохлаждения. Майор полиции укутал её в свою куртку и вызвал скорую помощь. Женщину доставили медикам, а после она вернулась домой.
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