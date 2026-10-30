Женщина заблудилась и переночевала в лесу в минусовую температуру

30 октября 2026, 18:04

В Омской области спасли женщину, которая ночевала в лесу в минусовую температуру

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В Омской области сотрудники полиции и добровольцы спасли 44-летнюю жительницу деревни, которая провела ночь в лесу при минусовой температуре. Об этом сообщили в региональном УМВД.