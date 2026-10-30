«Боливийский Хатико»: ожидает у больницы мертвого хозяина почти десять лет
В южноамериканской Боливии петух по кличке Мартин уже около восьми лет живет у стен онкологической клиники, где скончался его хозяин. Птице, ставшей местной достопримечательностью, уже дали прозвище в соцсетях.
Как сообщает iG, инцидент произошел в городе Санта-Крус-де-ла-Сьерра. Мартин попал к Восточному онкологическому институту вместе со своим владельцем, который проходил там курс терапии против рака. После смерти мужчины петух не вернулся домой, а обосновался на тротуаре возле медицинского учреждения.
По данным журналистов, Мартин спит на соседнем дереве, а каждое утро ровно в шесть часов спускается и начинает бродить вокруг больницы. Врачи, сотрудники и пациенты давно привыкли к пернатому «жителю» и часто приносят ему еду и воду.
В социальных сетях историю петуха сравнили с судьбой Хатико — японского пса породы акита-ину, который почти десять лет ждал своего хозяина на станции Сибуя в Токио после его смерти. За верность Мартина ласково назвали «боливийским Хатико».
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