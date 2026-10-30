«Боливийский Хатико»: ожидает у больницы мертвого хозяина почти десять лет

30 октября 2026, 18:16

В Боливии петух Хатико ожидает у больницы умершего хозяина в течение восьми лет

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В южноамериканской Боливии петух по кличке Мартин уже около восьми лет живет у стен онкологической клиники, где скончался его хозяин. Птице, ставшей местной достопримечательностью, уже дали прозвище в соцсетях.