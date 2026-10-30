Отец пытался выдать 12-летнюю дочь за своего брата

30 октября 2026, 17:13

В Египте предотвратили брак 12-летней девочки с двоюродным братом отца

Фото: iStock/ Gerasimov174

В Египте отец пытался выдать 12-летнюю дочь за своего двоюродного брата. Незаконный брак предотвратил Национальный совет по делам детства и материнства страны, сообщает издание Youm7.