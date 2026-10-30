Отец пытался выдать 12-летнюю дочь за своего брата
В Египте отец пытался выдать 12-летнюю дочь за своего двоюродного брата. Незаконный брак предотвратил Национальный совет по делам детства и материнства страны, сообщает издание Youm7.
О готовящейся свадьбе ведомство осведомила мать девочки. Она рассказала, что ее муж хочет женить дочь на своем 18-летнем брате. Совет проверил информацию и вместе с профильными органами принял юридические меры для защиты прав ребенка.
Глава ведомства Сахар ас-Сунбати отметила, что защита детей от любых форм эксплуатации остается приоритетом, а подобные сообщения рассматриваются со всей серьезностью. Генеральный секретарь совета Ваэль Абдель Разек заявил, что после подтверждения данных прокуратура начала расследование.
Отца девочки вызвали на допрос и взяли с него обязательство не выдавать дочь замуж до достижения брачного возраста. Школьницу предложили передать матери, которая должна обеспечить ей надлежащий уход и безопасную среду.
Читайте также: