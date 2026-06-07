День рождения младенца обернулся массовым убийством

07 июня 2026, 10:03

День рождения младенца в Калифорнии обернулся массовым убийством

Фото: iStock/Roman Chekhovskoy

В Лос-Анджелесе семейное торжество по случаю рождения дочери обернулось массовым убийством. Об этом сообщает New York Post.