День рождения младенца обернулся массовым убийством
В Лос-Анджелесе семейное торжество по случаю рождения дочери обернулось массовым убийством. Об этом сообщает New York Post.
По информации полиции, 27 мая в доме родителей мужа 30-летней Мэрин Баскиджян произошла трагедия. Женщина убила своего супруга, двухлетнего сына и шестидневную дочь, а затем покончила с собой.
Инцидент случился в районе Норт-Хиллз. Семья переехала туда незадолго до происшествия из-за опасений за свою безопасность. В их предыдущем доме в Виннетке за последние два года дважды происходили ограбления, что, по словам родных, сильно напугало Мэрин.
Родственники собирались отпраздновать рождение малышки Эллы. Вечер проходил в тёплой и радостной атмосфере: звучала музыка, семья ела пиццу и танцевала. Правоохранительные органы получили вызов в службу спасения незадолго до 8 вечера. Прибыв на место, они обнаружили тела всех членов семьи. Полиция продолжает выяснять мотивы трагедии.
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