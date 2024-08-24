Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Бабушка изрезанного террористами сотрудника ФСИН рассказала о внуке

Бабушка изрезанного террористами сотрудника ФСИН рассказала о внуке

24 августа 2024, 06:53
Фото: istockphoto / mercava

Фото: istockphoto / mercava

Сотрудник 19-й исправительной колонии (ИК) в Волгоградской области 25-летний Сергей Гордополов, захваченный террористами в заложники, работал в ИК-19 уже второй год, рассказала «МК» его бабушка.
По ее словам, он окончил университет в Санкт-Петербурге, взял там кредит и вернулся в Суровикино на временную работу.

«Ничего хорошего там [в колонии] нет. Работал он там только потому, что осенью вернулся из армии, никуда не смог устроиться», – отметила бабушка Гордополова.



Женщина подчеркнула, что ИК-19 считалась одной из лучших в регионе.

«Я знаю, потому что сама там работала, пока не вышла на пенсию», – поделилась она.

Ранее стало известно Известно, что ранее террористы пытали Гордополова и изрезали ему голову. Боевики, предположительно, тяжело ранили сотрудника и предложили обменять его на другого заложника.

Читайте также:

Стало известно число жертв при захвате террористами в волгоградской ИК-19

«Месть за Крокус» и ножи за взятку: подробности захвата ИК-19 под Волгоградом, мотивы, жертвы

Кровавый захват ИК-19 в Волгоградской области: что происходит прямо сейчас
#волгоградская область
#ик-19
#колония
#сотрудники
#террористы
#санкт-петербург
#работа
#учёба
Российский вертолет нанес удар по дислокации ВСУ вблизи Курска
24 августа 2024, 06:01

Фото: istockphoto/Marina Denisenko

Российский вертолет Ка-52 атаковал позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России, сообщает РИА Новости.
«Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52 нанес удар авиационными средствами поражения по живой силе и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», – отмечается в сообщении.

После нанесения удара вертолет совершил противоракетные маневры, сбросил тепловые ловушки и благополучно вернулся в точку взлета». В ведомстве подчеркнули, что в результате вылета были уничтожены бронетехника и личный состав ВСУ.

Ранее сообщалось, что не менее 20 боевиков ВСУ, пытавшихся направиться в сторону Курской области, были нейтрализованы под Глуховом в Сумской области. Это произошло в результате удара с применением фугасных авиабомб.

Читайте также:

Ми-28НМ уничтожил противотанковыми ракетами бронетехнику в Курской области

«Ланцет» уничтожил самоходную установку ВСУ, обстреливавшую Белгородскую область

Вертолёт Ми-28НМ ударил по живой силе ВСУ в приграничье Курской области
#всу
#вертолёт
#минобороны рф
#курская область
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Воронежской области начался пожар с детонацией в результате атаки БПЛА
Гусев: в Воронежской области в результате атаки БПЛА начался пожар с детонацией
24 августа 2024, 05:17

Фото: istockphoto / Leonid Ikan

Дежурные подразделения противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили ряд беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Воронежской области, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, обломки БПЛА упали и вызвали пожар с детонацией, но новых жертв и разрушений гражданских строений на данный момент не зафиксировано.

Гусев отметил, что на месте происшествия работают оперативные службы, и напомнил о введенном в регионе режиме опасности атаки БПЛА.

Ранее в воздушном пространстве над Воронежской областью был уничтожен БПЛА самолетного типа. По предварительной информации, один человек получил осколочные ранения, ему оказана необходимая медицинская помощь.

Читайте также:

Врыв на нефтехимическом заводе в Стерлитамаке попал на видео

На месте пожара в ростовском Пролетарске ввели режим ЧС

На нефтехимическом заводе в Стерлитамаке произошёл взрыв, есть пострадавшие
#воронежская область
#губернатор
#пво
#бпла
#взрыв
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В МАГАТЭ назвали причину потери связи Запорожской АЭС с единственной резервной ЛЭП
Гросси: Запорожская АЭС потеряла связь с резервной ЛЭП из-за военных действий
24 августа 2024, 04:06

Фото: istockphoto/Nordroden

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) потеряла связь с единственной резервной линией электропередачи (ЛЭП) за пределами площадки. Об отключении сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
Перебои последовали за сообщениями о военной активности в регионе: группа экспертов МАГАТЭ по атомным электростанциям сообщила, что в последние 24 часа слышала взрывы вблизи станции. Отмечается, что связь восстановили в пятницу, 23 августа.

Ранее МАГАТЭ заявило, что ситуация с безопасностью на ЗАЭС ухудшилась после атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). В результате инцидента была повреждена дорога между главными воротами АЭС. БПЛА упал рядом с главным бассейном для распыления охлаждающей воды.

Читайте также:

В МИД прокомментировали попытку Киева атаковать Курскую АЭС

На ЗАЭС автоматика отключила высоковольтную линию энергоснабжения

Гендиректора МАГАТЭ Гросси ожидают на Курской АЭС на следующей неделе
#запорожская аэс
#бпла
#удар
#лэп
#электричество
#магатэ
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На западе Германии неизвестный зарезал несколько человек
Bild: в ФРГ неизвестный с «арабской внешностью» зарезал несколько человек
24 августа 2024, 03:40

Фото: istock/vmargineanu

В западногерманском городе Золинген мужчина напал с ножом на нескольких человек, информирует газета Bild.
Отмечается, что инцидент произошел в 21:45 по местному времени. В ходе инцидента неизвестный убил несколько человек, однако точное число жертв в данный момент неизвестно.

Многочисленные участники фестиваля получили ранения. По словам очевидцев, преступник действовал без разбора и имел «арабскую» внешность. Напавший скрылся с места происшествия и в настоящее время разыскиваются полицией.

Ранее стало известно о нападение на исправительную колонию (ИК) №19 в городе Суровикино Волгоградской области. Захватчики взяли в заложники нескольких сотрудников.

Читайте также:

В Госдуме прокомментировали ликвидацию террористов в ИК

Стало известно число жертв при захвате террористами в волгоградской ИК-19

Захватившие волгоградскую колонию назвали свои мотивы
#нож
#нападение
#германия
#жертва
#убийство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В ООН высказались по поводу замеченной в Курской области американской ЧВК
ООН об американской ЧВК в Курской области: все военные должны защищать граждан
24 августа 2024, 03:21

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Все военные должны вставать на защиту гражданского населения и инфраструктуры, заявил представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Стефан Дюжаррик, комментируя публикации с упоминанием сражающейся за Украину американской ЧВК Forward Observation Group (FOG). Отвечая на вопрос РИА Новости, он подчеркнул, что ООН «часто выражала обеспокоенность по поводу использования частных военных подрядчиков по всему миру».
«Все несут одинаковую ответственность в отношении прав человека», – отметил Дюжаррик.

22 августа на фотографии, размещенной официальным сайтом FOG, были изображены бойцы, одетые в полевую форму и стоящие рядом с минометом с американским флагом. Расчет орудия расположился рядом с детской игровой площадкой и жилым домом. Точное местоположение не указано.

Ранее сообщалось, что среди бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), участвовавших в наступлении на Курскую область, были и члены американской ЧВК.

Читайте также:

ВСУ начали набор наемников на Reddit

В США раскрыли главный действующий против ВСУ фактор под Курском

Минобороны обновило данные о потерях ВСУ в Курской области
#всу
#сша
#курская область
#оон
#оружие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Командир «Ахмата» заявил об уничтожении техники ВСУ под Курском
Алаудинов: «Ахмат» за минувшие сутки уничтожил более десяти единиц техники ВСУ
24 августа 2024, 01:22

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Бойцы спецназа «Ахмат» за минувшие сутки уничтожили более десяти единиц техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.
По его словам, за сутки украинская армия потеряла пять боевых бронированных машин (ББМ), один танк, один комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Буковель», а также «пять-шесть единиц автомобильной техники» и одно артиллерийское орудие.

«И много пехоты уничтожено. Морпехи сегодня опять хорошо отличились. Они взяли населенный пункт, взяли десять пленных», – подчеркнул Алаудинов.

Ранее командир «Ахмата» заявил, что российские войска сделают все необходимое для полного разгрома ВСУ в Курской области. Он также упомянул о перспективах завершения специальной военной операции (СВО).

Читайте также:

В подполье сообщили о ликвидации собравшихся в Курскую область бойцов ВСУ

Пункт дислокации ВСУ на Украине ликвидировали

В Херсонской области заявили о подготовке ВСУ к атаке с Черного моря
#сво
#курская область
#всу
#танки
#техника
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В подполье сообщили о ликвидации собравшихся в Курскую область бойцов ВСУ
Лебедев: собравшихся в Курскую область бойцов ВСУ ликвидировали в Глухове
24 августа 2024, 01:14

Фото: iStock/Mariia Kokorina

По меньшей мере 20 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые собирались отправиться в Курскую область, были уничтожены в результате удара фугасными авиабомбами в Глухове Сумской области. Об этом РИА Новости сообщил координатор сопротивления пророссийской николаевской группы Сергей Лебедев.
«Примерно два десятка ранены, кто-то убежал и не вернулся», – рассказал он о потерях противника.

Подпольщик также заявил, что пять авиаударов были нанесены по пункту переброски техники и временному складу боеприпасов ВСУ в селе Береза Сумской области. Как отметил Лебедев, в этом районе находится железнодорожный узел, где «прямо с составов в степи и кустарники снимают военную технику».

Ранее был ликвидирован пункт временной дислокации (ПВД) ВСУ в районе Сумской области. По данным подполья, Краснополье Краснополье «получило три прилета ФАБов», один из которых поразил бывшую военную часть противовоздушной обороны (ПВО), где украинская армия разместила ПВД.

Читайте также:

Пункт дислокации ВСУ на Украине ликвидировали

Министры обороны США и Украины обсудили новый пакет помощи Киеву

В Херсонской области заявили о подготовке ВСУ к атаке с Черного моря
#пво
#украина
#курская область
#всу
#удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Вблизи российской границы заметили американский разведывательный самолет
24 августа 2024, 01:08

Фото: iStock/rancho_runner

Разведывательный самолет Boeing RC-135U Combat Sent ВВС США заметили над Балтикой, передает РИА Новости.
Отмечается, что самолет вылетел с базы ВВС США Оффатт в штате Небраска 17 августа и прибыл на авиабазу Милденхолл в Великобритании.
20 августа самолет-разведчик пролетел над Европой в сторону Латвии, Литвы и Эстонии и приблизился к российской границе.

23 августа самолет радиоэлектронной и радиотехнической разведки RC-135W ВВС Великобритании был замечен в западной части Черного моря.

Читайте также:

Над Черным морем заметили британский самолет-разведчик

Над Черным морем обнаружили три самолета ВВС Британии

Над Крымом заметили четыре разведывательных самолета НАТО
#великобритания
#латвия
#литва
#эстония
#чёрное море
#самолет
#разведка
#сша
#прибалтика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно число жертв при захвате террористами в волгоградской ИК-19
24 августа 2024, 00:48

Фото: istockphoto/Daniil Dubov

Во время захвата террористами исправительной колонии (ИК) № 19 в Волгоградской области погибли восемь заложников, передает Baza.
Боевики расправились с четырьмя заключенными, которых после штурма обнаружили со связанными руками. Также были убиты три сотрудника исправительной колонии – начальник воспитательного отдела Чернушкин Виктор, начальник отдела охраны Кречетов Иван и заместитель начальника по безопасности и оперативной работе Кучма Андрей. Четвертый погибший сотрудник ФСИН – Сергей Гордополов – получил несколько ножевых ранений, закрытую черепно-мозговую травму и открытые порезы спины, впоследствии он скончался в больнице.

По данным Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России, в результате нападения в заложниках оказались восемь сотрудников колонии и четверо заключенных.

Напомним, 23 августа колония №19 в Волгограде оказалась захвачена несколькими людьми, которые оказались членами «Исламского государства»*.

Читайте также:

Жена экс-заключенного ИК-19 под Волгоградом сообщила об условиях в колонии

«Месть за Крокус» и ножи за взятку: подробности захвата ИК-19 под Волгоградом, мотивы, жертвы

Стало известно, за что сидели предполагаемые захватчики ИК-19

* ИГ, организация признана террористической и запрещена в России
#россия
#колония
#тюрьма
#волгоградская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф