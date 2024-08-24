Бабушка изрезанного террористами сотрудника ФСИН рассказала о внуке

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Сотрудник 19-й исправительной колонии (ИК) в Волгоградской области 25-летний Сергей Гордополов, захваченный террористами в заложники, работал в ИК-19 уже второй год, рассказала «МК» его бабушка.
По ее словам, он окончил университет в Санкт-Петербурге, взял там кредит и вернулся в Суровикино на временную работу.
Женщина подчеркнула, что ИК-19 считалась одной из лучших в регионе.
Ранее стало известно Известно, что ранее террористы пытали Гордополова и изрезали ему голову. Боевики, предположительно, тяжело ранили сотрудника и предложили обменять его на другого заложника.
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«Ничего хорошего там [в колонии] нет. Работал он там только потому, что осенью вернулся из армии, никуда не смог устроиться», – отметила бабушка Гордополова.
Женщина подчеркнула, что ИК-19 считалась одной из лучших в регионе.
«Я знаю, потому что сама там работала, пока не вышла на пенсию», – поделилась она.
Ранее стало известно Известно, что ранее террористы пытали Гордополова и изрезали ему голову. Боевики, предположительно, тяжело ранили сотрудника и предложили обменять его на другого заложника.
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Александр Климов