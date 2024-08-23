Кровавый захват ИК-19 в Волгоградской области: что происходит прямо сейчас

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Несколько заключенных исправительной колонии № 19 Волгоградской области захватили заложников во время заседания дисциплинарной комиссии, известно о нескольких пострадавших. О том, что происходит в ИК в настоящее время и какие требование выдвинули захватчики – в материале «Радио 1».
Что произошло в ИК-19 в Волгоградской области
Несколько заключенных ИК-19 в городе Суровикино Волгоградской области захватили заложников во время заседания дисциплинарной комиссии. Ответственность за организацию мятежа на себя взяли радикальные исламисты, которые идентифицировали себя, как сторонники ИГИЛ*.
По предварительным данным, среди участников мятежа два уроженца Узбекистана и выходец из Республики Таджикистан.
Что происходит в колонии ИК-19
В Сети появилось видео с места происшествия. На записи присутствуют трое нападавших, включая оператора. Один из них в форме заключенного, второй нет, оператора не видно. Видео снято в рабочем кабинете, на полу которого лежат без движения в крови трое мужчин в камуфляже, еще одного сотрудника нападавшие держат в заложниках.
На одном из роликов радикалы выкрикивают слово «муртад» в адрес погибшего — это термин для обозначения мусульманина, который отрёкся от Аллаха и стал «вероотступником».
Требования радикалов из колонии в Волгоградской области
Фото: istockphoto/Marina Denisenko
По сведениям Mash, экстремисты уже заявили о требованиях – два миллиона долларов и вертолёт для побега. Лишь при выполнении этих условий они готовы освободить своих заложников. Вертолет должен иметь возможность вылететь через границу с Грузией, также на борту надо оставить пилота. По последним данным, к ИК-19 прибыл вертолет, однако неизвестно, было ли направлено воздушное судно для удовлетворения нужд бандитов.
Потери и пострадавшие в ИК-19
По информации Telegram-канала Baza, в результате захвата погибли три человека. Двум заключенным удалось сбежать от захватчиков, однако они получили серьезные ранения и были доставлены в медицинское учреждение. Среди пострадавших также находятся сотрудники колонии, включая начальника спецучреждения Андрея Девятова, который сейчас находится в реанимации.
Меры по освобождению заложников
В данный момент проводятся активные мероприятия по освобождению заложников. В пресс-службе ФСИН РФ сообщают, что группа сотрудников центрального аппарата ФСИН выехала в регион для проведения проверки и координации действий. Также сообщается, что из волгоградской мечети в ближайшее время приедет для переговоров мулла, ему нужно примерно 1,5 часа на дорогу. Возле ИК-19 продолжают дежурить медики, чтобы оперативно оказать помощь освобожденным заложникам.
Уголовное дело
Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело по фактам захвата заложников и дезорганизации деятельности исправительных учреждений. Ведутся следственные действия для установления всех обстоятельств инцидента.
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