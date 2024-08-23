«Месть за Крокус» и ножи за взятку: подробности захвата ИК-19 под Волгоградом, мотивы, жертвы

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23 августа несколько осужденных из ИК-19 в Волгоградской области захватили заложников. В результате мятежа были убиты несколько сотрудников ФСИН. О мотивах террористов и подробностях произошедшего – в материале «Радио 1».
Где находится ИК-19 в Волгоградской области и что это за тюрьма
Исправительная колония строгого режима №19 находится примерно в 150 километрах от Волгограда в небольшом городе Суровикино. В учреждении отбывают наказание особо опасные преступники и рецидивисты. На момент захвата в колонии содержались более 1200 заключенных.
Территория ИК-19 круглосуточно охраняется конвоирами, сторожевыми собаками. По всему периметру размещена колючая проволока, возведены охранные башни.
Известно, что в конце марта в колонии пресекли попытку передачи телефонов с камерой и иных запрещенных в ИК предметов. Предполагается, что подобный инцидент был не единственным и именно в колонии захватчики смогли завладеть средствами связи. Рассматривается также версия, что ножи, с которыми заключённые напали на сотрудников колонии, были куплены прямо на территории ИК — за взятку. Эта информация будет проверяться правоохранителями.
Что известно о захвате ИК-19 под Волгоградом
23 августа в исправительной колонии ИК-19 в Волгоградской области несколько заключенных захватили заложников во время заседания дисциплинарной комиссии. Радикальные исламисты, идентифицировавшие себя как сторонники ИГИЛ*, взяли на себя ответственность за организацию мятежа.
Кто устроил мятеж в колонии под Волгоградом
Среди радикалов числились: уроженцы Узбекистана Рамзидин Тошев, Темур Хусинов и два выходца из Таджикистана Рустамчон Навруз и Назирчон Тонов. Все мятежники отбывали в колонии сроки за наркоторговлю. Кроме того, один из участников банды прежде имел судимость за терроризм.
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Жертвы захвата ИК-19
Известно как минимум о трех погибших сотрудниках Федеральной службы исполнения наказаний. Некоторые из заложников смогли сбежать. Среди пострадавших – начальник ИК-19 Андрей Девятов. В настоящее время он находится в отделении реанимации. Предварительно, был убит полковник внутренней службы Сергей Коновалов, который занимал пост начальника УФСИН по Волгоградской области.
Также в больницу был доставлен еще один работник и заключенный с колотой раной живота.
Требования террористов
Злоумышленники, захватившие ИК-19, выдвинули требования о предоставлении им двух миллионов долларов и вертолета. Позже появилась информация о том, что они также требуют автомобиль и огнестрельное оружие. Также известно, что радикалы использовали взрывчатку, собранную из бензина и технических жидкостей. Они поместили устройство в жилет одного из захватчиков — Рустамчона Навруза. В случае неисполнения их требований, члены группировки угрожали совершить подрыв.
Позже выяснится, что жилет смертника, который так и не разорвался на 23-летнем Наврузи, террористы сделали на швейном производстве самой колонии. Он был изготовлен из обычной стропленты, застёжек для сигнальных жилетов и ткани для сумок.
Причины захвата ИК-19 под Волгоградом
Захватившие заложников в ИК-19 в Волгоградской области террористы заявили, что их действия были вызваны желанием отомстить за напавших на «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. На опубликованной в Сети видеозаписи с места происшествия, один из террористов сообщил, что он мстит «за всех братьев-мусульман».
«Это ради Аллаха, ради установления шариата, ради угнетенных братьев-мусульман. И месть тем, кто так поступил с нашими братьями во время нападения на «Крокус», — сказал один из захватчиков.
О мятеже в ИК-19 было доложено Путину
Президент РФ Владимир Путин был проинформирован о случившемся в колонии под Волгоградом. Он выразил намерение заслушать предложения руководителей силовых ведомств в связи с инцидентом.
«Затем обсудим плановый вопрос, представленный главой МВД России Владимиром Колокольцевым», — добавил глава государства.
Фото: istockphoto/shironosov
Штурм ИК-19
Спецназ осуществил операцию по штурму ИК-19. Силовикам понадобилось всего полчаса, чтобы нейтрализовать террористов и освободить заложников, которые были переданы медработникам для оказания срочной помощи. Один из нападавших, 23-летний Рустамчон Наврузи из Таджикистана, намеревался активировать взрывное устройство, замаскированное под «жилет смертника», однако был оперативно уничтожен.
По информации Росгвардии, спецназ ликвидировал всех четверых террористов. Однако, по данным телеграм-канала Shot, двум радикалам оказываются реанимационные действия на территории колонии после штурма, состояние обоих крайне тяжёлое, пули попали им в плечо и грудь.
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Сообщается о штурме ИК-19 в Волгоградской области
* террористическая организация, деятельность которой в России запрещена
Анастасия Хохлова