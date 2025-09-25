Бабушка отравила пирогом внуков и кошку в Бразилии
В Бразилии арестовали 59‑летнюю Изабель Кардозу де Андраде. По данным Need To Know, её подозревают в отравлении собственных внуков.
Инцидент произошёл в июле: в доме женщины гостили две её внучки, и в один из дней бабушка угощала их домашним пирогом. Вскоре после еды девочкам стало плохо — они жаловались на тошноту и сильные боли в животе. У младшей появилась белая жидкость из носа, её срочно доставили в больницу, однако врачи не смогли спасти ребёнка.
Старшая выжила — по версии следствия, она съела меньший кусок пирога. От яда погибла домашняя кошка: сосед обнаружил животное мёртвым после того, как оно полакомилось остатками печёного. Останки питомца отправили на экспертизу.
Специалисты обнаружили в тканях кошки и в остатках пирога следы тербуфоса — токсичного инсектицида (органофосфорного соединения), которое повреждает центральную нервную систему и вызывает мышечную слабость.
Полиция пока не установила мотивы предполагаемого преступления. Андраде активно сотрудничает со следствием и предоставляет необходимые сведения. Рассматривается версия несчастного случая. Правоохранительные органы выясняют, как тербуфос попал в обычный домашний пирог.
Ранее сообщалось о похожем случае в Австралии: Эрин Паттерсон приговорили к 33 годам тюрьмы за отравление ядовитыми грибами пожилых родственников мужа. В суде она утверждала, что это произошло случайно.
