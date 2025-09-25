Экскаваторщик раскопал шахту ядерной ракеты Минобороны РФ в Кузбассе
В Кузбассе экскаваторщик во время работы раскопал шахту ядерной ракеты Минобороны РФ. Об этом сообщает издание «Сiбдепо».
Мариинский городской суд Кемеровской области рассмотрел дело и взыскал с нарушителя ущерб в размере 3,5 миллиона рублей.
Повреждения почвы обнаружили инспекторы лесоохраны, патрулировавшие местность. Общая площадь повреждённого участка составила около двух тысяч квадратных метров. Нарушение произошло из-за использования лесных участков для распашки и других целей без необходимого специального разрешения.
Кузбассовца привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 40 тысяч рублей. Однако, учитывая масштаб нанесённого ущерба, суд признал расчёты ущерба верными и постановил возместить его в размере 3,5 миллиона рублей.
Читайте также: