Житель Черкесска застрелил бывшего зятя, угрожавшего его сестре после развода
Житель Черкесска расправился с бывшим мужем своей сестры, который преследовал ее и угрожал после развода. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Gor.
Мужчина не хотел расставаться с экс-супругой и всячески пытался ее вернуть. Так и не добившись желаемого, он перешел на угрозы. Тогда брат женщины вступился за нее и договорился с бывшим зятем о встрече.
Словесная перепалка быстро переросла в драку. В ходе конфликта обвиняемый схватил оружие и выстрелил из него в оппонента. Тот скончался на месте.
В отношении стрелка возбудили уголовное дело об убийстве. В настоящее время он находится под стражей. Расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде рецидивист застрелил двух друзей во время ссоры.
Читайте также: