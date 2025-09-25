Достижения.рф

Житель Черкесска застрелил бывшего зятя, угрожавшего его сестре после развода

Фото: iStock/Shutter2U

Житель Черкесска расправился с бывшим мужем своей сестры, который преследовал ее и угрожал после развода. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Gor.



Мужчина не хотел расставаться с экс-супругой и всячески пытался ее вернуть. Так и не добившись желаемого, он перешел на угрозы. Тогда брат женщины вступился за нее и договорился с бывшим зятем о встрече.

Словесная перепалка быстро переросла в драку. В ходе конфликта обвиняемый схватил оружие и выстрелил из него в оппонента. Тот скончался на месте.

В отношении стрелка возбудили уголовное дело об убийстве. В настоящее время он находится под стражей. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде рецидивист застрелил двух друзей во время ссоры.

Лидия Пономарева

