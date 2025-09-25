Петербурженка пришла на прием к врачу с мертвым ребенком в пакете
В Санкт-Петербурге женщина пришла на прием к врачу с мертвым ребенком в пакете. Об этом сообщает телеграм-канал Mash на Мойке.
Инцидент произошел в женской консультации в Сестрорецке. У местной жительницы на 21-й неделе беременности случился выкидыш. Однако за помощью медиков она обратилась только через четыре дня. Женщина положила тело ребенка в пакет и пришла с ним на прием. Отмечается, что поход в поликлинику она откладывала из-за сильного эмоционального потрясения.
После осмотра пациентке вызвали психиатров. Сейчас специалисты оценивают ее состояние.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге иностранка родила мертвого ребенка в кустах возле заправки.
