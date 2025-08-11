«Русский не знаю»: В Петербурге мигрант напал на маленькую девочку, пытаясь её изнасиловать
В Санкт-Петербурге произошёл очередной инцидент с участием приезжего из ближнего зарубежья. «Ценный специалист» напал на 14-летнюю девочку и попытался её изнасиловать. Подробности сообщает Telegram-канал Царьград ТВ.
Инцидент случился во дворе на Большой Балтийской улице, где мигрант пытался приставать к школьнице, но был быстро остановлен местными жителями. По словам очевидцев, приезжий хватал несовершеннолетнюю девочку за интимные места, что вызвало возмущение прохожих.
Прибывшим полицейским задержанный уроженец Таджикистана заявил, что не понимает русского языка, и потребовал переводчика. Этот момент особенно удивил свидетелей, которые подтвердили, что задержанный свободно разговаривал на нём до случившегося.
Правоохранительные органы проводят проверку. Потерпевшая девочка в шоке, с ней работают психологи.
Ранее сообщалось о происшествии в Ленобласти, где полиция ищет троих мужчин, изнасиловавших 13-летнюю девочку.
