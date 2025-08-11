В Гатчине женщина заколола мужчину вилами
Жительница Гатчины (Ленинградская область) нанесла смертельные удары вилами своему собутыльнику.
Как сообщает телеграм-канал Mash на Мойке, преступление произошло во время совместного распития алкоголя, когда у женщины случилась резкая вспышка агрессии.
По словам 41-летней подозреваемой, она наносила удары куда попало. Мужчина скончался на месте от многочисленных ранений в голову и тело. Его труп был обнаружен в кустах на улице Генерала Кныша.
Женщину задержали и допросили. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. В ближайшее время ей предъявят официальное обвинение.
