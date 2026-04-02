«Багровый Крит»: последствия пыльной бури на греческом острове появились в Сети
Мощная пыльная буря обрушилась на греческий остров Крит. Из‑за обилия частиц воздух и небо приобрели алые и темно‑оранжевые оттенки.
Стихия сопровождается экстремальными погодными условиями. Как сообщает издание «Осторожно, новости», остров накрыли ураганы и даже торнадо. В результате разгула стихии аэропорт Ираклиона приостановил прием и выпуск воздушных судов, так как из‑за плотной завесы пыли самолеты не могут безопасно приземлиться.
Кроме того, мощные порывы ветра переворачивают грузовики и вырывают деревья с корнями. В некоторых районах острова частично разрушило здания.
Местные власти оперативно отреагировали на чрезвычайную ситуацию. Жителей Крита и туристов призвали воздержаться от любых поездок и по возможности не покидать помещения. Метеорологи продолжают следить за перемещением пыльной массы и оценивают сроки нормализации обстановки.
