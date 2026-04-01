В Италии женщина задохнулась под горой заказов с маркетплейсов
В итальянском городе Верона 57‑летняя женщина задохнулась под завалами посылок, заказанных на маркетплейсах. Об этом сообщает Телеграм-канал «Осторожно, новости».
Как оказалось, погибшая страдала от шопоголизма с сопутствующим психическим расстройством, при котором человек не способен избавляться от приобретенных вещей. За ней никто не присматривал, поэтому заболевание привело к фатальным последствиям.
Из-за неудержимого стремления делать покупки женщина арендовала вторую квартиру исключительно для хранения бесконечного потока заказов. Со временем количество коробок и пакетов достигло критического объема: они заполнили все доступное пространство, образовав настоящие завалы.
Трагедия вскрылась в прошлую пятницу, когда партнер женщины не смог до нее дозвониться. Он попытался попасть на вторую квартиру, однако дверь была заблокирована посылками. Только с помощью спасателей удалось вскрыть помещение, где очевидцы обнаружили итальянку мертвой под грудой коробок. Многочисленные пластиковые пакеты усугубили ситуацию, затруднив дыхание и фактически приведя к ее удушью.
