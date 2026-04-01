Попытка сжечь таракана кончилась гибелью человека

01 апреля 2026, 21:55

В Южной Корее осудили мужчину за поджог из-за таракана

В Южной Корее мужчина получил четыре года тюрьмы за попытку сжечь таракана, которая привела к гибели человека. Как сообщает издание Yna.co, инцидент произошел в городе Осан.





30-летний жилец пятиэтажного дома, обнаружив насекомое в мусоре, распылил легковоспламеняющийся аэрозоль и поджег его зажигалкой. Огонь мгновенно перекинулся на пластиковые контейнеры, пакеты, а затем на стены и потолок.



Мужчина скрылся, оставив дверь в квартиру открытой и не предупредив соседей. В результате один из жильцов, пытаясь спастись от дыма, выбрался на внешний блок кондиционера, но сорвался с высоты 14 метров и погиб.



Еще один человек отравился продуктами горения.



