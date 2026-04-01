Достижения.рф

В Латвии нашли обломки неизвестного БПЛА

Фото: istockphoto/Terry Papoulias

На востоке Латвии, в Резекненском крае, нашли фрагменты дрона, чью принадлежность пока не установили. Информацию распространила телерадиокомпания ERR со ссылкой на агентство LETA.



Для проведения следственных действий на место происшествия прибыли сотрудники государственной и муниципальной полиции, а также представители Национальных вооруженных сил. Правоохранители оцепили район обнаружения объекта. По предварительным данным, обломки не содержат взрывоопасных элементов, угроза для местных жителей отсутствует.

29 марта в финском городе Коувола произошло падение неизвестного летательного аппарата. По данным телерадиовещателя Yle, ссылающегося на местную полицию, в результате инцидента никто не пострадал.

В день происшествия в Финляндии, утром, истребители военно-воздушных сил страны подняли в воздух в юго-восточной части государства. На месте падения в Коуволе полиция провела осмотр упавшего устройства.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0