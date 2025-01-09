Байден ввел режим бедствия в Калифорнии из-за пожаров в Лос-Анджелесе

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Действующий президент США Джо Байден ввел режим бедствия в штате Калифорния из-за крупных лесных пожаров в Лос-Анджелесе. Об этом сообщил Белый дом.
«Президент США Джо Байден объявил режим масштабного бедствия в Калифорнии, чтобы помочь местным властям справиться с последствиями бушующих в штате сильнейших пожаров», — цитирует заявление администрации президента РИА Новости.
Теперь жители региона смогут получить гранты на временное жилье. Также пострадавшим отремонтируют дома и дадут кредиты по низким ставкам для покрытия ущерба, который полностью не сможет обеспечить страховка. К тому же гражданам помогут восстановить бизнес и хозяйства, пострадавшие в результате пожара.
Федеральная помощь будет направлена местным властям и части некоммерческих организаций. Распределение средств рассчитано и на предотвращение стихийных бедствий в будущем.
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Иван Мусатов