AP: ущерб от лесных пожаров в Лос-Анджелесе может превысить 50 млрд долларов

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Ущерб от лесных пожаров в округе Лос-Анджелес может превысить 50 миллиардов долларов. Об этом пишет агентство Associated Press со ссылкой на данные консультационной компании AccuWeather.
По прогнозам экспертов, предварительный ущерб от огня варьируется от 52 до 57 миллиардов долларов. О том, какие именно показатели были задействованы в расчетах, не уточняется.
Согласно данным пожарной службы штата Калифорния, огонь распространился на площадь в 10 тысяч гектаров. Пожар продолжает увеличиваться и уже уничтожил свыше одной тысячи зданий и сооружений. Без света остались почти миллион жителей округа. В результате происшествия погибло минимум два человека. Из района пожара обязательной эвакуации подлежало около 27 тысяч человек.
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