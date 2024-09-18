«Что ты творишь?»: Бакальчук записала видео после стрельбы в офисе Wildberries

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
Основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук обратилась к мужу Владиславу после стрельбы в офисе Wildberries, видеозапись она опубликовала Telegram-канале вечером 18 сентября.
«Вооруженные люди ворвались в наш офис, устроили перестрелку, погром. Погибли молодые ребята. Владислав, что ты творишь? Как ты будешь смотреть в глаза своим родителям и нашим детям? Как ты мог довести ситуацию до такого абсурда?», — говорит в видеообращении Татьяна Бакальчук.
Потасовка со стрельбой произошло 18 сентября у головного офиса Wildberries в Москве. В результате стрельбы погибли два охранника БЦ «Романов Двор», которые попытались оказать сопротивление вооруженным людям. Владислав Бакальчук утверждает, что приехал на переговоры, а его супруга, Татьяна, говорит, что это — неудачный рейдерский захват.
После конфликта задержали около 20 человек. Что случилось на самом деле, разбирается Следственный комитет, куда вызвали на допрос Владислава Бакальчука.
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Лия Мурадьян