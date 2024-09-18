Второй охранник погиб после стрельбы у офиса Wildberries

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Скончался второй сотрудник охраны Wildberries, который получил серьезное ранение при стрельбе у главного офиса компании в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в компании.
«Скончался второй раненый сотрудник охраны офиса Wildberries», — говорится в сообщении.
По данным Mash, вторым погибшим является 41-летний Адам Алмазов. Ранее он несколько раз привлекался по административным статьям.
18 сентября мужчина был на дежурстве вместе с Исламом Эльмурзаевым. Он был серьезно ранен во время вооружённого нападения. Его экстренно госпитализировали, однако спасти ему жизнь врачи не смогли.
В среду стало известно, что около здания, в котором располагается офис Wildberries, прозвучали выстрелы. Сотрудники были вынуждены спрятаться под столами, пока стрельба не закончилась. Позднее появилась информация о том, что Владислав Бакальчук пытался незаконно ворваться в здание офиса вместе со своими охранниками. На место прибыли полицейские, которые предприняли все необходимые меры.
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Элина Позднякова