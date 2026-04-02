Бактерии изо рта прогрызли москвичу дыру в сердце

02 апреля 2026, 10:17

Москвич перенёс операцию на сердце после установки зубного импланта

Москвич Сергей перенёс операцию на сердце после установки зубного импланта. Кардиолог обнаружил в его органе колонию бактерий, которая повредила сердце. Об этом сообщают Telegram-каналы.





Пациент с женой регулярно посещал 62-ю стоматологическую поликлинику для лечения. В декабре 2024 года врачи клиники посоветовали мужчине удалить больной зуб и поставить имплант. Сергей согласился на процедуру. Через девять месяцев мужчина впервые сделал УЗИ сердца. Специалист сообщил ему о перенесённом «инфаркте на ногах». Врач нашёл в органе бактерии, буквально прогрызшие дыру.





«В качестве причины попадания в сердце микроорганизмов кардиолог указал именно некачественный имплант», — рассказал пострадавший.