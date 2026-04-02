Бактерии изо рта прогрызли москвичу дыру в сердце
Москвич Сергей перенёс операцию на сердце после установки зубного импланта. Кардиолог обнаружил в его органе колонию бактерий, которая повредила сердце. Об этом сообщают Telegram-каналы.
Пациент с женой регулярно посещал 62-ю стоматологическую поликлинику для лечения. В декабре 2024 года врачи клиники посоветовали мужчине удалить больной зуб и поставить имплант. Сергей согласился на процедуру. Через девять месяцев мужчина впервые сделал УЗИ сердца. Специалист сообщил ему о перенесённом «инфаркте на ногах». Врач нашёл в органе бактерии, буквально прогрызшие дыру.
«В качестве причины попадания в сердце микроорганизмов кардиолог указал именно некачественный имплант», — рассказал пострадавший.
Летом Сергею потребовалась срочная госпитализация. В ГКБ им. Юдина хирурги провели операцию и установили пациенту аортальный и митральный клапаны. Сейчас мужчине лучше, но он чувствует периодическую слабость и громкое сердцебиение. Новость о повреждении сердца вызывала у него бессонницу. Восстановление может занять больше года. Мужчина направил жалобу руководству поликлиники. Там заверили об увольнении хирурга, ставившего конструкцию. Пострадавший планирует обратиться в Следственный комитет.