Российский пенсионер решил сократить путь и ушел под лед
В Красноярском крае 65-летний водитель провалился под лед, решив сократить путь. Об этом сообщает КГКУ «Спасатель» на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Инцидент произошел 1 апреля недалеко от лагеря «ТИМ Бирюса». По словам пенсионера, он на своем ВАЗ 2104 направлялся в поселок Бахта по местному водохранилищу. В какой-то момент лед под его машиной начал трескаться, и она ушла под воду.
Мужчина сумел выбраться самостоятельно. После этого его доставили в расположение поисково-спасательного отряда. Пострадавший не получил серьезных травм и отказался от медицинской помощи.
Это уже второй подобный случай за последние дни. В конце марта другой водитель также выехал на лед с пассажиром, машина провалилась, люди смогли спастись самостоятельно.
Ранее сообщалось, что автомобиль упал в бездонную яму на перекрестке улиц Красной и Сони Кривой в Челябинске.
