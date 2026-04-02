Ребенок стал инвалидом из-за некроза, который вовремя не заметили врачи
В Новосибирске мать подала в суд на роддом после того, как у дочери обнаружили сепсис и тяжелую патологию кишечника. Об этом сообщает kp.ru.
Беременность 28-летней Елены протекала без осложнений, но после кесарева сечения девочка появилась на свет с весом 1,9 кг и была переведена в реанимацию. Позже мать заметила, что дочь необычно плачет и часто срыгивает после кормления. Врач посоветовал кормить меньше. Затем на подгузниках появилась кровь.
Обследование выявило у ребенка врожденный порок ЖКТ, который перешел в некротический энтероколит кишечника, также начался сепсис. Новорожденной удалили часть кишечника, всего она перенесла шесть операций. Также медики диагностировали у нее синдром Лежена.
По словам Елены, в роддоме не признали, что «пропустили» болезнь, и начали искать причину, когда состояние ребенка стало тяжелым. Экспертиза показала: медики не сделали рентген брюшной полости, из-за чего упустили время. Возбуждено уголовное дело о халатности. Ребенок остался инвалидом.
