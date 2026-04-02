Легковая машина столкнулась с грузовым составом в Вологодской области

02 апреля 2026, 09:41

Легковой автомобиль выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с грузовым поездом в Вологодской области. Пострадавших среди локомотивной бригады нет. Об этом пишет РИА Новости.





Представитель Октябрьской железной дороги сообщил об инциденте на перегоне Бабаево – Тешемля. Авария произошла в 06:21. Водитель машины выехал на регулируемый переезд перед приближающимся составом.





«Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. Схода подвижного состава и пострадавших среди локомотивной бригады нет», — заявили в ОЖД.