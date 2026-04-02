Легковая машина столкнулась с грузовым составом в Вологодской области
Легковой автомобиль выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с грузовым поездом в Вологодской области. Пострадавших среди локомотивной бригады нет. Об этом пишет РИА Новости.
Представитель Октябрьской железной дороги сообщил об инциденте на перегоне Бабаево – Тешемля. Авария произошла в 06:21. Водитель машины выехал на регулируемый переезд перед приближающимся составом.
«Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. Схода подвижного состава и пострадавших среди локомотивной бригады нет», — заявили в ОЖД.
Движение других поездов организовали по соседнему пути. Подробности о состоянии водителя автомобиля пока не известны.