Балашихинская «Чудо-женщина» разбила машину крышкой канализационного люка — видео

В Балашихе женщина разбила машину крышкой канализационного люка
В Подмосковье женщина разбила заднее стекло припаркованной иномарки, метнув в нее крышку канализационного люка. Об этом сообщает телеграм-канал «В Балашихе |Все новости».
Инцидент произошел в микрорайоне Ольгино. На кадрах видно, как женщина подошла к открытому люку, подняла крышку и забросила ее на автомобиль, после чего спешно скрылась. Мотивы ее действий пока не известны.
«Какая-то очень сильная женщина в Балашихе метнула канализационный люк в заднее стекло припаркованной KIA», — говорится в посте.Очевидцы предполагают, что причиной стала супружеская измена. Пока героиню ролика не нашли.