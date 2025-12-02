Балашихинская «Чудо-женщина» разбила машину крышкой канализационного люка — видео

02 декабря 2025, 11:57

В Балашихе женщина разбила машину крышкой канализационного люка

Фото: iStock/photosaint

В Подмосковье женщина разбила заднее стекло припаркованной иномарки, метнув в нее крышку канализационного люка. Об этом сообщает телеграм-канал «В Балашихе |Все новости».





Инцидент произошел в микрорайоне Ольгино. На кадрах видно, как женщина подошла к открытому люку, подняла крышку и забросила ее на автомобиль, после чего спешно скрылась. Мотивы ее действий пока не известны.

«Какая-то очень сильная женщина в Балашихе метнула канализационный люк в заднее стекло припаркованной KIA», — говорится в посте.